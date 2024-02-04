الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل صحوته وجيرونا يتعثر

حقق برشلونة فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه ألافيس 3-1 ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي تعادل من دون أهداف مع ريال سوسيداد، وبفارق 7 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه أتليتكو مدريد الأحد.

في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 49.

⚽️🟨🟥 مهاجم برشلونة الجديد فيتور روكي فعل كل شيء .. سجل وأُنذر ثم طُرد من الميدان#الدوري_الاسباني | #برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/wCLywwxRbY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024

وفي الدقيقة 51 سجل سامو أوموروديون الهدف الوحيد لصالح ألافيس، قبل أن يضيف فيتور روكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض روكي للطرد في الدقيقة 72

فوز فالنسيا

وعاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ألميريا متذيل القاع 2-1.

وبدا أن فالنسيا يتجّه لتحقيق فوز سهل بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر هوغو دورو (14) والأوكراني رومان ياريمتشوك (23)، إلا أنه فشل في زيادة غلته في الثاني، لتهتز شباكه بهدف سيرخيو أريباس (50).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع مؤقتا بانتظار نتائج بقية المرحلة. فيما مُني ألميريا الذي لم يذق طعم الفوز هذا الموسم بخسارته الـ 17 ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز العشرين الأخير.وتعادل غرناطة مع لاس بالماس 1-1.