بايرن ليفركوزن يعزز صدارته للبوندسليغا وبايرن يطارده

حافظ بايرن ليفركوزن المتصدر ووصيفه بايرن ميونخ على فارق النقطتين وذلك قبل القمة المنتظرة بينهما في المرحلة المقبلة، ففاز الأول على مضيفه دارمشتات بهدفين دون رد والثاني على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 ضمن المرحلة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعزّز ليفركوزن، -الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم- صدارته إلى 52 نقطة من 16 فوزا وأربعة تعادلات، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الـ 11 الماضية.

ويتواجه الفريقان السبت المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في مباراة من شأنها أن ترسم صورة الصراع على اللقب في المراحل المقبلة.

فرض النيجيري ناثان نيلا نجما لفريقه ليفركوزن بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 33 و52.

كما رفع رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو سلسلة مبارياتهم من دون خسارة في مختلف المسابقات إلى 29، حققوا خلالها 25 فوزاً مقابل أربعة تعادلات.

فوز بايرن

وعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، تأخّر بايرن بهدف السويسري نيكو إلفيدي لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ (35)، قبل أن ينتفض ويسجل ثلاثية عبر ألكسندر بافلوفيتش (45)، وهاري كاين (71)، قبل أن يقضي المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت على آمال الفريق الضيف برأسية بعد ركلة حرة نفذها لوروا سانيه (87).

كاين يتساوى مع توني

ودوّن كاين اسمه في سجلات بوندسليغا بعدما تساوى مع المهاجم الإيطالي لوكا توني صاحب أكثر عدد من الأهداف مع النادي البافاري في أول موسم له بقميصه (24 هدفا).

كما يسير كاين على الطريق الصحيح لتحطيم الرقم القياسي لاكثر عدد من الاهداف في موسم واحد في الدوري، والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41).