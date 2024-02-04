الحارس تصدى لـ4 ركلات ترجيح.. جنوب أفريقيا تواجه نيجيريا في نصف نهائي كأس أفريقيا
أكمل منتخب جنوب أفريقيا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم منتخب "بافانا بافان" تأهله بالفوز 1-2 بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه رونوين ويليامز الذي تصدى لـ4 ركلات.
حارس جنوب إفريقيا ويليامس يتألق ويحرم منتخب الرأس الأخضر من هدف محقق#كأس_أمم_أفريقيا | #جنوب_افريقيا | #الراس_الاخضر #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/iiJFOb4bzo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
وكادت الرأس الأخضر أن تخطف الفوز والتأهل إلى قبل النهائي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من البديل جيلسون تافاريس من وضع انفراد، لكن رونوين وليامز حارس جنوب أفريقيا تصدى للتسديدة ببراعة لترتطم في القائم وتعود إلى يده.
إنها مباراة الحراس .. حارس الرأس الأخضر فوزينيا يبدع في صد الكرات#كأس_أمم_أفريقيا | #جنوب_افريقيا | #الراس_الاخضر #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/13ZHnFqxrL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2024
وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول الإضافي تصدى فوزينيا حارس وقائد الرأس الأخضر لتسديدة من مدى قريب عبر البديل ميهلالي مايامبيلا.
وتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى مواجهة نيجيريا يوم الأربعاء القادم.
وفي اليوم نفسه سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام ساحل العاج الذي فاز على مالي بنتيجة 1-2 أمس السبت.