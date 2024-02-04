إقالة مدرب منتخب مصر روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم -اليوم الأحد- رحيل البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري بعد الإقصاء من الدور الثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا في ساحل العاج.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر منصة (إكس) "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون. مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وأضاف البيان "وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

وتأهل منتخب مصر، الفائز باللقب 7 مرات، إلى أدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثانية بـ3 نقاط بعد 3 تعادلات.

وخسر المنتخب المصري بركلات الترجيح 8-7 في الدور الثمن النهائي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب "الفراعنة" في يوليو/تموز 2022. خلفا للمدرب إيهاب جلال الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة بنتيجة 1-4 أمام كوريا الجنوبية وديا.

وحقق منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا 12 انتصارا خلال 18 مباراة كان أكبرها على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0 في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل الفراعنة خلال 5 مباريات من بينها 4 لقاءات في كأس الأمم الأفريقية وانتهت مباراة الكونغو الديمقراطية بالخسارة بركلات الترجيح بينما خسر الفراعنة مباراة وحيدة ضد تونس وديا بنتيجة 1-3.