أكبر ناد في العالم بعقود الرعاية.. عشرات الملايين من راع جديد لريال مدريد

من المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن اتفاقية رعاية بقيمة 75.7 مليون دولار في الموسم الواحد مع شركة "إتش بي" العالمية للتكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن الريال لم يعلن حتى الآن عن هوية الراعي أو تفاصيل الاتفاق فإن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن هذا الإعلان هو مقدمة للكشف عن شراكة جديدة بين النادي الملكي والشركة العالمية.

وجاء الإعلان من خلال فيديو نشر عبر جميع الحسابات الرسمية للنادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا من الرعاية سيشمل ارتداء ريال مدريد شعار الشركة على قميصه، والذي من المتوقع أن يضع الشعار على أحد الأكمام بداية من الأسبوع المقبل.

وهذا من شأنه أن يضعهم جنبا إلى جنب مع الراعية الرئيسية للنادي، وهي شركة طيران الإمارات التي لديها صفقة رعاية القميص الرئيسية.

Real Madrid will earn around €70m a year from the new sponsorship deal with HP. The company's symbol will be inscribed on the sleeves. — @diarioas pic.twitter.com/fdJHhIJ72J — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 1, 2024

وفي المجمل، تبلغ قيمة رعاية قيمص ريال مدريد وحده حاليا ما يزيد على 270 مليون دولار، ويأتي ذلك في المقام الأول من شركة أديداس المصنعة للأطقم، والتي لديها صفقة حتى عام 2028 بقيمة 117.6 مليون يورو (127.2 مليون دولار) سنويا.

ويعتبر "الميرينغي" أحد أكبر الأندية في العالم التي تمتلك عقود الرعاية، متفوقا على برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرهما من الأسماء الكبرى.