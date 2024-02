أكبر ناد في العالم بعقود الرعاية.. عشرات الملايين من راع جديد لريال مدريد

من المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن اتفاقية رعاية بقيمة 75.7 مليون دولار في الموسم الواحد مع شركة "إتش بي" العالمية للتكنولوجيا.

وعلى الرغم من أن الريال لم يعلن حتى الآن عن هوية الراعي أو تفاصيل الاتفاق فإن صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن هذا الإعلان هو مقدمة للكشف عن شراكة جديدة بين النادي الملكي والشركة العالمية.

وجاء الإعلان من خلال فيديو نشر عبر جميع الحسابات الرسمية للنادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا من الرعاية سيشمل ارتداء ريال مدريد شعار الشركة على قميصه، والذي من المتوقع أن يضع الشعار على أحد الأكمام بداية من الأسبوع المقبل.

وهذا من شأنه أن يضعهم جنبا إلى جنب مع الراعية الرئيسية للنادي، وهي شركة طيران الإمارات التي لديها صفقة رعاية القميص الرئيسية.

— @diarioas pic.twitter.com/fdJHhIJ72J

— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 1, 2024