أستون فيلا يكتسح شيفيلد وتوتنهام يتعثر

سحق أستون فيلا مضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة وعزز حظوظه بالبقاء في سباق الفوز باللقب، في حين أهدر توتنهام الفوز على أرض إيفرتون 2-2 في المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم فيلا الفوز خلال نصف ساعة من صافرة البداية بتسجيله 4 أهداف تناوب عليها الأسكتلندي جون ماكغين (12)، وأولي واتكينز (16)، والجامايكي ليون بايلي (20) والبلجيكي يوري تيليمانز (30)، قبل أن يضيف أليكس مورينو الخامس في الشوط الثاني (47).

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، رصيده إلى 46 نقطة متساويا مع أرسنال الثالث ومانشستر سيتي الثاني الذي يحلّ ضيفا على برنتفورد الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

ومُنيَ شيفيلد بخسارته الـ17 هذا الموسم مقابل فوزين و4 تعادلات، حيث يقبع في قام الترتيب برصيد 10 نقاط.

تعثر توتنهام

وسجّل الشاب جاراد برانثوايت هدف تعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حارما توتنهام من الفوز على مضيفه إيفرتون (2-2).

وانتزع إيفرتون الذي يحارب للهروب من منطقة الهبوط نقطة، فيما أخفق توتنهام برفع رصيده إلى 46 نقطة والتساوي مع جاره اللدود في شمال لندن أرسنال.

لوتون يصدم نيوكاسل

وصدم لوتون تاون مضيفه نيوكاسل يونايتد بتعادله معه 4-4.

وبقيَ نيوكاسل في المركز التاسع بـ33 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق "الشياطين الحمر" الثامن، فيما حصل لوتون على نقطته العشرين في المركز السادس عشر.

سجّل شون لونغستاف (7 و23)، وكيران تريبييه (67) وهارفي بارنز (73) أهداف نيوكاسل، وغابريال أوشو (21)، وروس باركلي (40)، وكارلتون موريس (59 من ركلة جزاء) وإيلاجاه أديبايو (62) للوتون.

واستعاد برايتون عافيته بعد خسارة قاسية أمام لوتون 0-4 في المرحلة الماضية، متغلباً على ضيفه كريستال بالاس 4-1.

ورفع برايتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد بالاس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخطف بيرنلي الجريح نقطة مهمة من ضيفه فولهام بتعادله المتأخّر معه 2-2.

ويقبع بيرنلي في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة، فيما ارتقى فولهام إلى المركز الثاني عشر مؤقتا.