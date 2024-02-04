أرسنال يهزم ليفربول مستغلا أخطاء الحارس والدفاع الكارثية

استغل فريق أرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه ‭3‬-1 ويشدد الخناق على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وضع بوكايو ساكا أرسنال في المقدمة في الدقيقة 14 بعدما انفرد زميله كاي هافرتس بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لترتد إلى ساكا ليودعها الشباك.

وأدرك ليفربول التعادل بنيران صديقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر غابرييل ماجالهايس.

لكن أرسنال لعب كرة طولية أخفق أليسون بيكر حارس ليفربول والمدافع فيرجيل فان دايك في التعامل معها بغرابة لتصل إلى غابرييل مارتينيلي ليسدد الكرة من داخل المنطقة في الشباك في الدقيقة 67.

وأكمل ليفربول اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.

وقتل لياندرو تروسار لاعب أرسنال أي أمل لليفربول في تحقيق التعادل بعدما سجل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع أنهاه بتصويبة مرت من بين قدمي بيكر.

😲 ماذا تفعل يا أليسون؟! 🔥🔥 تروسار يعزز من تقدم آرسنال بهدف ثالث في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/vRpvr1TX0n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024

وتلقى تروسار تمريرة من ياكوب كيفيور لينطلق بالكرة صوب المرمى ويسددها بيسراه اصطدمت في قدم فان دايك ثم مرت بين ساقي أليسون إلى داخل الشباك.

ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ليفربول عند51 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة.