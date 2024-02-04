أرسنال يهزم ليفربول مستغلا أخطاء الحارس والدفاع الكارثية
استغل فريق أرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1 ويشدد الخناق على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وضع بوكايو ساكا أرسنال في المقدمة في الدقيقة 14 بعدما انفرد زميله كاي هافرتس بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لترتد إلى ساكا ليودعها الشباك.
⚽️🔥 آرسنال يشعل المواجهة أمام ليفربول بهدف مبكر عن طريق بوكايو ساكا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/psgeghaR2p
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
وأدرك ليفربول التعادل بنيران صديقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر غابرييل ماجالهايس.
⚽️🔥 ليفربول يدرك التعادل من هفوة دفاعية قاتلة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/eiC3LvkZ5M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
لكن أرسنال لعب كرة طولية أخفق أليسون بيكر حارس ليفربول والمدافع فيرجيل فان دايك في التعامل معها بغرابة لتصل إلى غابرييل مارتينيلي ليسدد الكرة من داخل المنطقة في الشباك في الدقيقة 67.
⚽️🔥 غابريل مارتينيلي يُعيد التقدم لآرسنال
برأيك، من يتحمل مسؤولية الهدف؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/oGcGJzearR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
وأكمل ليفربول اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.
🟥 كوناتي يُغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/LGrIoVC1hi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
وقتل لياندرو تروسار لاعب أرسنال أي أمل لليفربول في تحقيق التعادل بعدما سجل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع أنهاه بتصويبة مرت من بين قدمي بيكر.
😲 ماذا تفعل يا أليسون؟!
🔥🔥 تروسار يعزز من تقدم آرسنال بهدف ثالث في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/vRpvr1TX0n
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2024
وتلقى تروسار تمريرة من ياكوب كيفيور لينطلق بالكرة صوب المرمى ويسددها بيسراه اصطدمت في قدم فان دايك ثم مرت بين ساقي أليسون إلى داخل الشباك.
ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ليفربول عند51 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة.