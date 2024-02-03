شاهد.. الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا وتعبر للمربع الذهبي في كأس أمم أفريقيا

بلغت الكونغو الديمقراطية نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حولت تأخرها بهدف مبكر أمام غينيا إلى فوز ثمين 3-1 في ربع نهائي المسابقة القارية.

وافتتح محمد بايو مهاجم غينيا أهداف المباراة بركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن بعدها بسبع دقائق أدرك تشانسيل مبيمبا التعادل للكونغو الديمقراطية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني للكونجو الديمقراطية في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما حسم أرثر ماسواكو الفوز بهدف ثالث قبل النهاية بثماني دقائق من ركلة حرة قوية من زاوية صعبة خدعت

إبراهيما كوني حارس غينيا وسكنت شباكه.

وسيلتقي منتخب الكونجو الديمقراطية، في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور ومالي المقررة -اليوم السبت- في ربع النهائي، وذلك يوم الأربعاء المقبل.