شاهد.. الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا وتعبر للمربع الذهبي في كأس أمم أفريقيا

بلغت الكونغو الديمقراطية نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حولت تأخرها بهدف مبكر أمام غينيا إلى فوز ثمين 3-1 في ربع نهائي المسابقة القارية.

وافتتح محمد بايو مهاجم غينيا أهداف المباراة بركلة جزاء في الدقيقة الـ20، لكن بعدها بـ7 دقائق أدرك شانسيل مبيمبا التعادل للكونغو الديمقراطية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني للكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ65 من ركلة جزاء، فيما حسم آرثر ماسواكو الفوز بهدف ثالث قبل النهاية بـ8 دقائق من ركلة حرة قوية من زاوية صعبة خدعت إبراهيما كوني حارس غينيا وسكنت شباكه.

والأربعاء المقبل سيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور ومالي المقررة اليوم السبت في ربع النهائي.