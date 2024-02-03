شاهد.. إيران تهزم اليابان في الوقت القاتل وتعبر لنصف نهائي كأس آسيا

سجل منتخب إيران هدفا قرب النهاية ليحسم تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا، بفوزه 2-1 على اليابان في مباراة دور الـ8 التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية اليوم السبت.

وتقدمت اليابان بالهدف الأول في الدقيقة الـ28 بفضل هيدماسا موريتا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة.

لكن إيران قلبت الطاولة في الشوط الثاني، وتمكنت من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر محمد محبي بتسديدة أرضية من داخل المنطقة.

ولعب القائد علي رضا جهانبخش دور البطولة في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع حين تقدم لتسديد ركلة جزاء ليضع الكرة بقوة في الشباك.

وتتنظر إيران التعرف على منافسها في نصف نهائي كأس آسيا، من المواجهة التي ستجمع بين قطر وأوزبكستان التي تقام في وقت لاحق من اليوم السبت.