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رياضة|قطر

الحارس برشم بطل المباراة.. قطر تهزم أوزبكستان وتواجه إيران في نصف نهائي كأس آسيا

قطر هزمت أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2 في ربع نهائي كأس آسيا (رويترز)
3/2/2024-|آخر تحديث: 3/2/202410:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تصدى مشعل برشم لـ3 ركلات ترجيح ليمنح حاملة اللقب قطر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بالفوز 3-2 على أوزبكستان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي -اليوم السبت- على ملعب "البيت" بالتعادل 1-1.

وتقدمت قطر في الدقيقة 27 بعد أن سجل أوتكير يوسوبوف حارس أوزبكستان هدفا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من حسن الهيدوس قائد أصحاب الأرض.

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وأظهرت أوزبكستان وجها مغايرا في الشوط الثاني، وسيطرت بشكل أكبر على الكرة، وهدّدت مرمى مشعل برشم في أكثر من مناسبة، حتى جاءت الدقيقة 58 ليسجل أوديلجون حمروبيكوف هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتلعب قطر في قبل النهائي أمام إيران يوم الأربعاء القادم.

 

المصدر : وكالات