ليفربول يعلن عن خسائر مليونية في موسم 2022-2023

سجل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم خسارة بقيمة 9 ملايين جنية إسترليني (11.4 مليون دولار) قبل خصم الضرائب في الموسم الماضي، حيث إن زيادة الدخل التجاري لم تعوض انخفاض الأموال التي تم جنيها من حقوق البث وإيرادات المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الـ12 شهرا الماضية سجلت ربحا صغيرا بلغ 7.5 ملايين جنيه إسترليني.

وكان أكبر دخل لليفربول في موسم 2022-2023 هو 272 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 25 مليونا تم جنيها من الدخل خارج الملعب، لكن خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد عام من الوصول إلى النهائي يعني أن أموال البث التلفزيوني انخفضت بمقدار 19 مليون جنيه إسترليني لتصبح 242 مليونا.

خماسية رائعة من الريدز 🙌 لنتذكر سويًا أخر ظهور لليفربول في #كأس_الاتحاد_الإنجليزي ⏩pic.twitter.com/zxmPM2ZhbH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 28, 2024

وتراجعت إيرادات المباريات بقيمة 7 ملايين يورو بسبب تراجع عدد المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الماضي مقارنة بالموسم الذي يسبقه عندما لعب الفريق في كل المنافسات بمجموع 63 مباراة كان متاحا للمشاركة فيها، وفاز بلقبي الكأس المحليين ووصل إلى نهائي دوري الأبطال.

وبينما ظل إجمالي إيرادات النادي ثابتا عند 594 مليون جنيه إسترليني تؤثر التكاليف المتزايدة بشكل سلبي على الميزانية العامة مع ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 79% منذ عام 2018، حيث ارتفعت من 208 ملايين جنيه إسترليني قبل 6 سنوات إلى 373 مليونا للعام المنتهي في مايو/أيار 2023.

وفي هذه الفترة فقط ارتفعت الرواتب بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني لتصبح 373 مليونا.

وخلال الفترة نفسها ارتفعت المصروفات الإدارية بقيمة 70% لتصبح 562 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 320 مليونا.