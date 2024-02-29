يويفا يفرض عقوبة على جماهير بايرن ميونخ الألماني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، حظر حضور جماهير بايرن ميونخ الألماني في المباراة التالية للفريق على المستوى القاري خارج ملعبه، بسبب سوء سلوك المشجعين خلال المواجهة على ملعب لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

كما فرض (يويفا) غرامة مالية بقيمة 50 ألفا و750 يوروا بحق النادي البافاري، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية.

وخسر بايرن أمام لاتسيو بهدف دون رد تزامنا مع طرد المدافع دايوت أوباميكانو وإيقافه مباراة واحدة من جانب يويفا، ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.

Official: UEFA has banned Bayern fans from attending the next away match in the Champions League and fined the club a total of €50,750. Dayot Upamecano has been handed a one-match ban following his red card pic.twitter.com/Y0Y8J2qr7w — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2024

ومن جهة أخرى، أكد توماس توخيل، مدرب البايرن، أن مواجهة لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، لا علاقة لها باستعدادات الفريق لمواجهة فرايبورغ بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) المقرر إقامتها غدا الجمعة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا علاقة للاتسيو بذلك، الأمر يتعلق فقط بمباراة الغد".

وأضاف أن "المباراة ستقام قبل مواجهة لاتسيو، إنها مباراة مختلفة تماما، أفضل استعداد لأي مباراة هو الأداء بنجاح، علينا أن نرفع مستوانا".

ويمر الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الألماني (33 مرة) بموقف معقد في (بوندسليغا) حيث يبتعد بفارق 8 نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن.

وأوضح توخيل: "نعلم موقفنا في الدوري الألماني وفي دوري الأبطال، يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا غدا، هذا ما يجب أن نكرس طاقتنا له".

وتحوم الشكوك حول مشاركة الجناح ليروى ساني في مباراة الغد، وسيخضع لفحص في وقت لاحق الخميس لمعرفة مدى قدرته على التدرب مع الفريق.

وقال المدرب الألماني عن ساني: "يشعر بالكثير من الألم وهذا بسبب الضغط الزائد، سنرى إذا ما كان يمكنه الانضمام للقائمة غدا، وربما يساعدنا من مقاعد البدلاء".

وتعافى الثنائي سيرجي غنابري وألفونسو ديفيز من الإصابة وعادا إلى التدريبات، لكن المباراة تأتي مبكرة جدا بالنسبة لغنابري، فيما سيكون ديفيز بالقائمة. وأكد توخيل غياب كل من كينغسلي كومان وساشا بوي ونصير مزراوي.