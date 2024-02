يويفا يفرض عقوبة على جماهير بايرن ميونخ الألماني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، حظر حضور جماهير بايرن ميونخ الألماني في المباراة التالية للفريق على المستوى القاري خارج ملعبه، بسبب سوء سلوك المشجعين خلال المواجهة على ملعب لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

كما فرض (يويفا) غرامة مالية بقيمة 50 ألفا و750 يوروا بحق النادي البافاري، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية.

وخسر بايرن أمام لاتسيو بهدف دون رد تزامنا مع طرد المدافع دايوت أوباميكانو وإيقافه مباراة واحدة من جانب يويفا، ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.

Official: UEFA has banned Bayern fans from attending the next away match in the Champions League and fined the club a total of €50,750. Dayot Upamecano has been handed a one-match ban following his red card pic.twitter.com/Y0Y8J2qr7w

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2024