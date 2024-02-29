فرنسا تستغني عن مكيفات الهواء بالقرية الأولمبية في باريس 2024

يثق منظمو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في قدرتهم على الاستغناء عن مكيفات الهواء في قرية الرياضيين والتي سيتم تسليمها قبل الموعد المحدد بقليل عندما يفتتحها الرئيس إيمانويل ماكرون رسميا اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا خلال الصيف في أوروبا؛ لكن لن يكون هناك مكيفات هواء في غرف الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 مع استخدام نظام تبريد بدلا من ذلك.

وقال يان كريزنسكي، المسؤول عن تسليم الملاعب والبنية الأساسية لأولمبياد باريس 2024: "لقد صممنا هذه المنشآت بحيث تكون أماكن مريحة للعيش فيها في الصيف. في عام 2024 وما بعده لن نحتاج إلى مكيفات الهواء في هذه المباني لأننا جعلنا واجهات المباني غير معرضة لأشعة الشمس أكثر من اللازم خلال الصيف. كما أن المواد العازلة في الواجهات فعالة حقا".

وأضاف: "نحن نوفر أيضا المياه الباردة بشكل طبيعي والتي نحصل عليها من تحت الأرض لتبريد هواء هذه الغرف. لذلك لن نحتاج إلى مكيفات الهواء في الصيف هنا".

وبعد انتهاء الأولمبياد، سيعيش حوالي 6 آلاف شخص في القرية من الضواحي المجاورة والتي تشمل سانت وين وسان دوني وليل سان دوني.

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.