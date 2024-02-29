شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك المصري

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" القائد المخضرم لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة موسم واحد، دون الإعلان عن المقابل المالي.

وتوجّه شيكابالا البالغ من العمر 37 عاما إلى جمهور النادي وإدارته عبر حساباته على مواقع التواصل قائلا "استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من 30 عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، الذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابن تربّى وانتمى لهذا الصرح العظيم، وكيان أعشقه منذ الصغر".

وأضاف اللاعب المثير للجدل "أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة، وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج، كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق. عاش الزمالك وجمهوره".

جمهورُ نادي الزمالك العظيم، إدارةُ النادي الموقّرة: استكمالًا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثينَ عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرفُ بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة؛ لكن العقد والعهد… pic.twitter.com/09IZ30SmpT — Shikabala (@Shikabala) February 28, 2024

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في 2002 بعدما صُعّد الى الفريق الأول قادما من قطاع الناشئين والشباب.

انتقل إلى باوك اليوناني في 2005 وعاد إلى الزمالك في 2006 وبقي معه حتى 2014 ثم انتقل إلى الوصل الإماراتي على سبيل الإعارة، وبعدها انضم لصفوف سبورتنغ البرتغالي.

عاد شيكابالا إلى الزمالك في 2015 ومنه انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة في العام ذاته، ثم إلى الرائد السعودي معارا -أيضا- في 2017، وآخر إعارة له كانت مع نادي أبولون اليوناني في 2018 قبل أن يعود إلى الزمالك في 2019.

وخاض شيكابالا 368 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات سجّل خلالها 68 هدفا مع 86 تمريرة حاسمة، وتوّج معه بـ13 لقبا.

كما مثّل منتخب مصر وشارك معه في كأس العالم 2018 في روسيا.