هل يعود الأرجنتيني أغويرو مجددا إلى الملاعب؟

نفى سيرجيو أغويرو، اللاعب السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أنه قد يعود من الاعتزال ويتدرب مع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني.

وتحدث عدد من وسائل الإعلام الإسبانية -خلال الأيام الماضية- عن احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى الملاعب مرة أخرى.

واعتزل المهاجم الأرجنتيني السابق كرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2021 أثناء لعبه لبرشلونة عن عمر يناهز 33 عاما بسبب مرض في القلب.

وقال أغويرو "إنها مجرد كذبة، لن أتدرب مع إنديبندينتي".

وأضاف "في بعض الأحيان تخترع الأشياء. أكرر أن طبيب القلب قال إنني بخير، ومن المهم أن أكون بصحة جيدة. لكن للعودة إلى التدريب على مستوى الدرجة الأولى، سأحتاج إلى الخضوع للكثير من الاختبارات".

وسقط أغويرو أرضا في مباراة البرسا وديبورتيفو ألافيش عام 2021، بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس، ليتبين معاناته من مشكلة في القلب جعلته يعتزل كرة القدم.

وشخصت إصابة أغويرو (35 عاما) لاحقا بعدم انتظام ضربات القلب.

وكتب أغويرو مؤخرا على موقع "تويتش" إنه سيتعين عليه "التشاور مع طبيب القلب الخاص به" إذا استدعاه كارلوس تيفيز مدرب إنديبندينتي.

ورد تيفيز بأن فريقه سيرحب بأغويرو بأذرع مفتوحة.

وقال عن زميله السابق في مانشستر سيتي والأرجنتين "من لا يريد أن يكون لديه كون؟ أولا كزميل، والآن كمدرب حتى لو كان 10 أو 15 دقيقة".

وانضم أغويرو إلى البرسا صيف 2021 في صفقة انتقال مجانية من مانشستر سيتي.

وبدأ الهداف التاريخي للسيتي مسيرته المهنية عندما كان مراهقا في إنديبندينتي.

ولعب خلال مسيرته 685 مباراة مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإنديبندينتي، سجل خلالها 385 هدفا وقدم 119 تمريرة حاسمة، وفاز بـ18 لقبا أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات مع "السيتزنز".