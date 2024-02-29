في خضم إجراءات الطلاق، أقدمت زوجة إسيكيل بالاسيوس -لاعب خط وسط باير ليفركوزن وبطل العالم مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم- على بيع الميدالية التي نالها خلال التتويج بكأس العالم في قطر 2022.

وانتقمت يسيكا فرياس التي كانت غاضبة جدا من زوجها بالاسيوس على طريقتها، فباعت قمصانه التي كانت بحوزتها، ومن بينها قميص نهائي كأس العالم والميدالية الذهبية التي أعطيت للبطل لدى التتتويج بالبطولة العالمية.

واشترى أحد الأشخاص قميص لاعب منتخب التانغو وميداليته، وعرضهما بكل فخر على شبكات التواصل الاجتماعي.

Lo que está haciendo la ex pareja de Exequiel Palacios es de una maldad gigante. pic.twitter.com/YS5XDcBh01 — Nico Fernández (@n1cofernandez) February 29, 2024

وتدّعي فرياس أنها أقدمت على بيع القميص والميدالية، لأن زوجها بالاسيوس رفض دفع الأموال اللازمة لشراء الشقة المسجلة باسمهما، مما أثقل عاتقها بديون مالية كبيرة عجزت عن سدادها.

وقالت "إنه لا يريدني أن أغادر الشقة، لكنه لا يريد أن يدفع ثمن ما تبقى منها أيضا، والمال الضائع لا يمثل شيئًا بالنسبة له.. أريده أن يوقع على الطلاق، أنا أطلب منه فقط ما يحق لي، ولا حتى الأغراض المشتركة الموجودة في ألمانيا. أحاول إيجاد عمل.. لكني أمضيت معه 4 سنوات".

وللضغط على اللاعب الأرجنتيني، تزعم زوجته فرياس أن لديها معلومات سرية يمكنها الكشف عنها إذا لم يقرر بالاسيوس مساعدتها ماليا، قائلة: "من مصلحته أن ألتزم الصمت. هناك أشياء أعرفها عن المنتخب الوطني، ولم أتحدث عنها قط".

وكان النجم ليونيل ميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ولم يشارك إسيكيل بالاسيوس (25 عاما) في المباراة النهائية، وظل على مقاعد البدلاء.