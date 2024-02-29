رغم الضائقة المالية.. هالاند على رادار برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند (مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي) في الميركاتو الصيفي القادم، رغم أن النادي الكتالوني يعاني ضائقة مالية خانقة.

وأفادت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قد اجتمع مع رافييلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند، في مطعم بمدينة برشلونة، واستمر اللقاء 3 ساعات من دون معرفة التفاصيل.

ونشرت شبكة "جيجانتس إف سي" الإسبانية -عبر حسابها على موقع إكس- مقطع فيديو لديكو في لقاء مع كل من بيمنتا وماكسويل وكلاء هالاند.

💣 EXCLUSIVA @JijantesFC ‼ Cumbre del BARÇA con los agentes de HAALAND ‼ Deco, el director deportivo azulgrana, se ha reunido hoy con Rafaela Pimenta y Maxwell, agentes del delantero noruego, entre muchos otros. El futuro de Haaland, el gran sueño de Laporta, uno de los… pic.twitter.com/lFKPtXTQdF — Jijantes FC (@JijantesFC) February 28, 2024

ورغم ارتباط اسم هالاند بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، فإن برشلونة اقتحم السباق، وقرر الدخول في مفاوضات مع المهاجم الدولي النرويجي.

من جهته، أكد الصحفي جيرارد روميرو المقرب من إدارة برشلونة أن البارسا دخلت في محادثات للمرة الأولى مع النجم النرويجي، قائلا: "التقى ديكو، اليوم، مع وكلاء هالاند".

وتابع الصحفي الإسباني "هالاند حلم لابورتا الكبير"، إذ يسعى رئيس برشلونة إلى جذب الهداف النرويجي لقلعة الفريق الكتالوني.

وتمثل هذه الصفقة أملا كبيرا لإدارة برشلونة من أجل مواجهة التفوق الكاسح لغريمه التقليدي ريال مدريد على مستوى الصفقات، بعدما بات قريبا من التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان) والكندي ألفونسو ديفيز (لاعب بايرن ميونخ).

ومن أجل إفساد خطة الملكي بتكوين "غالاكتيكوس" جديد، قد يستغل برشلونة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لإغراء هالاند بأن يكون خصما للدولي الفرنسي في الليغا.

العائق المالي

تبلغ قيمة هالاند السوقية 180 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وهو ما قد يشكل عائقا حقيقيا أمام برشلونة لإتمام الصفقة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها البلوغرانا.

كما يملك "الإعصار النرويجي" في عقده الذي يمتد حتى عام 2025 شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو، وهذا الرقم الضخم قد يجعله في غير متناول برشلونة، حسب تقارير إعلامية.

وحاول برشلونة في وقت سابق التعاقد مع النرويجي (23 عاما)، عندما كان لاعبا في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن اللاعب فضل الانتقال لمانشستر سيتي.

وسخر النجم النرويجي من برشلونة، يوليو/تموز الماضي، خلال حديث جمعه مع الإعلامي خوزيه ألفاريز هايا، عندما رد على سؤال عن إمكانية انتقاله إلى الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية، فأجابه حينها هالاند بقوله: "إنهم لا يملكون المال".

جيرارد روميرو :

🔴🔵 توقيع برشلونة مع إيرلينغ هالاند 🇳🇴 مُعقد لكنه ليس مُستحيلاً . pic.twitter.com/G7MEo4EQwY — Copa (@Copa_Lal) February 28, 2024

عملية إصلاح كبيرة

ويخطط برشلونة للاستغناء عن 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي القادم ضمن عملية إصلاح كبيرة يتطلع النادي لتنفيذها إلى جانب توفير موارد مالية وإنعاش خزائنه.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة ينوي التخلي عن الثنائي سيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو اللذين من المقرر أن تنتهي عقودهما نهاية الموسم.

كما تشمل الخطة الاستغناء عن كل من الفرنسي جول كوندي، والأوروغوياني رونالد أراوخو، والدانماركي أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا.

وتشير الصحيفة إلى أن البارسا يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، نظير بيع رافينيا الذي يحظى باهتمام كبير من الثنائي الإنجليزي أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

كما ذكرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة حدد مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن فرينكي دي يونغ، في ظل تنافس مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال من أجل الظفر بخدمات النجم الهولندي.

ونظرا للأزمة المالية التي تعصف ببرشلونة، يُعتقد أن عدد اللاعبين الذين سيُعرضون للبيع سيحدد مقدار الأموال التي يتعين عليهم إنفاقها على التعاقدات الجديدة.

وتعرض البارسا لضائقة مالية خلال السنوات الأخيرة بسبب الرواتب المرتفعة لنجوم الفريق السابقين، مثل ليونيل ميسي والثلاثي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.