رياضة

جدول مباريات الجولة الحاسمة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

فريق الوداد المغربي المصدر: حساب إنستغرام الخاص بـ wacofficiel
فريق الوداد المغربي يحتاج إلى الفوز على أسيك ميموزا العاجي للتأهل بأبطال أفريقيا (مواقع التواصل)
29/2/2024

يواجه كل من الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إذ يحتاجان لسيناريوهات متفاوتة للتأهل إلى الدور ربع النهائي في الجولة السادسة الأخيرة المقررة الجمعة والسبت.

وحسمت 6 أندية تأهلها الى دور الثمانية، وهي ماميلودي صنداونز الجنوبي أفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي عن المجموعة الأولى، وأسيك ميموزا العاجي عن الثانية، وبيترو دي لواندا الأنغولي عن الثالثة، والأهلي المصري حامل اللقب ويانغ أفريكانز التنزاني عن الرابعة.

وفي ما يأتي برنامج الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (بتوقيت غرينتش):

الجمعة (المجموعة الرابعة):

  • (16:00) الأهلي (مصر) – يانغ أفريكانز (تنزانيا).
  • (16:00) شباب بلوزداد (الجزائر) – ميدياما (غانا).

يبحث الأهلي عن ضمان صدارة المجموعة، إذ يمتلك 9 نقاط مقابل 8 لضيفه يانغ أفريكانز، ويأتي شباب بلوزداد الجزائري ثالثا بـ5 نقاط، لكنه فقد آماله لتفوق الفريق التنزاني في المواجهتين المباشرتين، وميدياما الغاني رابعا بـ4 نقاط.

مباراة الأهلي المصري وميدياما الغاني .. ممكن ترفعلونا صور من رابط الأهلي المصري (تويتر)
الأهلي المصري فاز على ميدياما الغاني في عقر داره بالجولة الماضية (مواقع التواصل)

السبت (المجموعة الأولى):

  • (13:00) ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) – مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).
  • (13:00) بيراميدز (مصر) – نواذيبو (موريتانيا).

ضمن صنداونز وضيفه مازيمبي التأهل، لكنهما يتنافسان على الصدارة، إذ يتساويان برصيد 10 نقاط، فيما فقد بيراميدز ونواذيبو الأمل في التأهل، ولكل منهما 4 نقاط فقط.

المجموعة الثانية:

  • (16:00) الوداد (المغرب) – أسيك ميموزا (ساحل العاج).
  • (16:00) سيمبا (تنزانيا) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

ويتصدر أسيك المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يتساوى سيمبا والوداد بـ6 نقاط مع أفضلية للفريق التنزاني في المواجهتين المباشرتين، ويأتي جوانينغ رابعا بـ4 نقاط.

المجموعة الثالثة:

  • (19:00) الترجي (تونس) – الهلال (السودان).
  • (19:00) أتلتيكو دي لواندا (أنغولا) – النجم الساحلي (تونس).

وضمن أتلتيكو دي لواندا الأنغولي بطاقة التأهل الأولى، إذ يتصدر برصيد 9 نقاط، أمام الترجي (8) والهلال (5) والنجم الساحلي التونسي (4).

المصدر : الفرنسية