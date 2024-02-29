جدول مباريات الجولة الحاسمة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

يواجه كل من الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إذ يحتاجان لسيناريوهات متفاوتة للتأهل إلى الدور ربع النهائي في الجولة السادسة الأخيرة المقررة الجمعة والسبت.

وحسمت 6 أندية تأهلها الى دور الثمانية، وهي ماميلودي صنداونز الجنوبي أفريقي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي عن المجموعة الأولى، وأسيك ميموزا العاجي عن الثانية، وبيترو دي لواندا الأنغولي عن الثالثة، والأهلي المصري حامل اللقب ويانغ أفريكانز التنزاني عن الرابعة.

وفي ما يأتي برنامج الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (بتوقيت غرينتش):

الجمعة (المجموعة الرابعة):

(16:00) الأهلي (مصر) – يانغ أفريكانز (تنزانيا).

(16:00) شباب بلوزداد (الجزائر) – ميدياما (غانا).

يبحث الأهلي عن ضمان صدارة المجموعة، إذ يمتلك 9 نقاط مقابل 8 لضيفه يانغ أفريكانز، ويأتي شباب بلوزداد الجزائري ثالثا بـ5 نقاط، لكنه فقد آماله لتفوق الفريق التنزاني في المواجهتين المباشرتين، وميدياما الغاني رابعا بـ4 نقاط.

السبت (المجموعة الأولى):

(13:00) ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) – مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

(13:00) بيراميدز (مصر) – نواذيبو (موريتانيا).

ضمن صنداونز وضيفه مازيمبي التأهل، لكنهما يتنافسان على الصدارة، إذ يتساويان برصيد 10 نقاط، فيما فقد بيراميدز ونواذيبو الأمل في التأهل، ولكل منهما 4 نقاط فقط.

المجموعة الثانية:

(16:00) الوداد (المغرب) – أسيك ميموزا (ساحل العاج).

(16:00) سيمبا (تنزانيا) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

ويتصدر أسيك المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما يتساوى سيمبا والوداد بـ6 نقاط مع أفضلية للفريق التنزاني في المواجهتين المباشرتين، ويأتي جوانينغ رابعا بـ4 نقاط.

المجموعة الثالثة:

(19:00) الترجي (تونس) – الهلال (السودان).

(19:00) أتلتيكو دي لواندا (أنغولا) – النجم الساحلي (تونس).

وضمن أتلتيكو دي لواندا الأنغولي بطاقة التأهل الأولى، إذ يتصدر برصيد 9 نقاط، أمام الترجي (8) والهلال (5) والنجم الساحلي التونسي (4).