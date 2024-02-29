إيقاف الفرنسي بول بوغبا 4 أعوام بسبب المنشطات

قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية اليوم الخميس بإيقاف النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي 4 أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس/آب الماضي، وهي العقوبة القصوى.

وقال مصدر داخل النادي "تلقينا إخطارا من المحكمة هذا الصباح"، مضيفا أنهم "أخذوا علما" بقرار المحكمة.

وجاء القرار في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات الإيطالية بإيقاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.

وسقط بوغبا -الذي غاب عن أغلبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات- في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي هذا الموسم في الكالتشيو، والذي لم يشارك فيه منذ 20 أغسطس/آب الماضي.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء فإنه كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة أفاد المقربون من اللاعب بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وأوقف لاعب الوسط المتوج بلقب مونديال 2018 عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر/أيلول من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكد وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ويحفز التستوستيرون هرمون الخصوبة والجنس الذكوري ونمو العضلات في الجسم.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في يوليو/تموز 2022 بعد 6 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.