تحذيرات من تأثير كثرة المباريات على أداء لاعبي كرة القدم

قال رئيس رابطة محترفي كرة القدم في إنجلترا ماهيتا مولانغو إن كثرة المباريات تعرّض صحة اللاعبين وسلامتهم للخطر وتؤثر سلبا على نوعية الرياضة أيضا.

وفي السنوات الأخيرة، زادت الأعباء على اللاعبين مع توسع المنافسات واستحداث بطولات جديدة تزيد إيرادات الأندية والاتحادات، فيما ينتقد اللاعبون والمدربون ازدحام جدول المباريات.

وقال مولانغو في قمة أعمال كرة القدم -التي تنظمها "فايننشال تايمز"- أمس الأربعاء "بالنسبة لنا فإننا وصلنا إلى مرحلة لا يتعلق فيها الأمر فقط بصحة اللاعبين، بل بالقضاء على المنتج".

وكمثال تحذيري استشهد مولانغو باستبدال كيفن دي بروين مبكرا في مباراة مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال مولانغو عن ذلك "المباراة النهائية لدوري الأبطال هي بمثابة المباراة الأهم بالنسبة لنا، لكنها لم تكن كذلك لأن دي بروين أحد أفضل اللاعبين في العالم خرج في الدقيقة الـ30، وشعر إرلينغ هالاند بالإرهاق، وبعد مرور 60 دقيقة قال رودري إنه يعاني من تقلصات، بالتأكيد ليس هذا ما نود رؤيته".

وأشار مولانغو إلى أن كرة القدم يمكن أن تتعلم من دوري كرة القدم الأميركية الذي يحقق إيرادات بث عالية رغم قصر مدة الدور الأول مقارنة ببطولات الدوري الأوروبية لكرة القدم.

وأضاف "الآن وبكل أسف تتخذ القرارات دون أخذ اللاعبين في الاعتبار، وهم العنصر الأساسي للعبة، وثانيا هم يهملون جانبا مهما يتعلق بكيفية تحسين نوعية الأداء على أرض الملعب، لذا الخسارة في كل الجوانب".