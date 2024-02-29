برشلونة يقرر الاستغناء عن ألونسو وروبيرتو نهاية الموسم

أشارت تقارير صحفية -اليوم الخميس- إلى أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل الثنائي ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو بنهاية الموسم الحالي، والاعتماد على الشباب الواعدين استعدادا للموسم المقبل.

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة اتخذت قرارها برحيل الثنائي ألونسو (33 عاما) وروبيرتو (32 عاما) الصيف المقبل مع نهاية عقديهما.

وكان روبيرتو قد تلقى عرضا من جانب القادسية السعودي للانضمام إليه في الصيف المقبل، لكن زوجته ترفض الانتقال إلى المملكة.

"موندو ديبورتيفو": ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو سيغادرون برشلونة هذا الصيف. pic.twitter.com/sZCBx94fMx — 𝗖𝘂𝗹𝗲𝘀 (@ArabCules) February 29, 2024

في المقابل، سيبقى جواو كانسيلو على سبيل الإعارة كظهير أيمن، إلى جانب الشاب أليخاندرو بالدي كظهير أيسر.

كما يخطط برشلونة لإعادة أليكس فالي صاحب الـ20 عاما والمعار لصفوف ليفانتي ليكون البديل لبالدي، في حين سيكون الشاب جوليان أراوخو، المعار حاليا لصفوف لاس بالماس، بديلا لكانسيلو في مركز الظهير الأيمن.

ولا يمثل رحيل ألونسو وروبرتو مشكلة لبرشلونة في ظل وجود هيكتور فورت، وأليكس فالي وجوليان أراوخو الذين يمكنهم أن يقوموا بنفس الدور الموسم القادم.

"موندو ديبورتيفو": برشلونة يريد أن يبقى جواو كانسيلو في الفريق، واللاعب أيضًا يريد البقاء. pic.twitter.com/5fRhcL6Z3w — 𝗖𝘂𝗹𝗲𝘀 (@ArabCules) February 29, 2024

وأشار التقرير إلى أن فورت صاحب الـ17 عاما سيكون ضمن الخيارات للبرسا بجانب التفكير في ضم ماريو هيرموسو مدافع وظهير أيسر أتلتيكو مدريد، والذي يمكن أن ينضم الصيف مجانا.

وكشفت الصحيفة عن أن البرازيلي رافينيا هو الأقرب للرحيل عن برشلونة صيف 2024، بسبب تألق الجناح الشاب لامين يامال. لكن هناك صعوبة في رحيل الثنائي البولندي روبرتو ليفاندوفسكي والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.