النجوم الأغلى في 20 عاما.. 7 لاعبين فقط في القائمة

تبادل 7 نجوم فقط صدارة قائمة أغلى لاعبين كرة القدم في العالم على مدار الـ20 عاما الماضية، وفق تصنيف موقع ألماني متخصص في القيم السوقية.

ورصد موقع (ترانسفير ماركت) الألماني قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر قيمة في كل عام منذ 2004 وحتى الآن، التي بدأت بسيطرة لاتينية من خلال النجم البرازيلي رونالدينيو، وانتهت بالتبادل بين 3 نجوم صاعدين في أوروبا.

والملاحظ في القائمة أنها تضاعفت 4 أضعاف وبلغت ذروتها في 2018 بالتصدر الأول للنجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تتويجه بكأس العالم في روسيا وهو في بداياته الكروية.

وفيما يلي قائمة أغلى لاعبين كرة القدم في العالم منذ 2004:

2004: البرازيلي رونالدينيو (50 مليون يورو).

2005: رونالدينيو (50 مليون يورو).

2006: رونالدينيو (70 مليون يورو).

2007: رونالدينيو (80 مليون يورو).

2008: رونالدينيو (80 مليون يورو).

2009: البرتغالي كريستيانو رونالدو (70 مليون يورو).

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي (100 مليون يورو).

2011: ميسي (100 مليون يورو).

2012: ميسي (120 مليون يورو).

2013: ميسي (120 مليون يورو).

2014: كريستيانو رونالدو (120 مليون يورو).

2015: ميسي (120 مليون يورو).

2016: ميسي (120 مليون يورو).

2017: نيمار (150 مليون يورو).