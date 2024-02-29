البوسني بيتكوفيتش مدربا لمنتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم -اليوم الخميس- توصله إلى اتفاق نهائي مع البوسني فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب المنتخب خلفا للمواطن جمال بلماضي المقال من منصبه عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي إنه يعلن عن "إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد. فلاديمير بتكوفيتش" مضيفا "سيصل إلى الجزائر الأحد ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين".

وقد انفصلت الجزائر عن بلماضي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بعد وداع المنتخب كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات عقب تعادلين مع أنغولا وبوركينا فاسو، والخسارة أمام موريتانيا ليتذيل المجموعة الرابعة.

ودرب بيتكوفيتش (البالغ 60 عاما) عدة أندية منها سيون السويسري ولاتسيو الإيطالي، كما قاد منتخب سويسرا الفترة بين 2014 و2021.