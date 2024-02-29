إيتو يقيل "قائده" السابق من تدريب الكاميرون

أقال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أمس الأربعاء، ريغوبير سونغ مدرب المنتخب بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج.

وخرجت الكاميرون في كأس الأمم من دور الـ16 في يناير/كانون الثاني الماضي على يد نيجيريا وصيفة البطل، بهدفين دون رد.

وقال إيتو لقناة "فرانس 24" "لم نحقق أهدافنا، ولا أرى -أنا ولجنتنا التنفيذية- أننا نستطيع تجديد العقد (مع سونغ)".

وعُيّن سونغ، زميل إيتو السابق، مدربا للكاميرون في فبراير/شباط 2022.

الاتحاد الكاميروني يعلن نهاية عقد المدرب سونغhttps://t.co/qh1N8Zk4aX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 28, 2024

ونجح سونغ في قيادة "الأسود غير المروّضة" على تحقيق فوز دراماتيكي على الجزائر في الوقت الإضافي للتأهل إلى كأس العالم في قطر.

لكن بطلة أفريقيا 5 مرات الكاميرون خرجت من دور المجموعات، على الرغم من فوزها المفاجئ على البرازيل في المباراة الأخيرة.

وأضاف إيتو "لقد جلب سونغ كثيرا لهذا الفريق. الآن علينا أن نفكر في المستقبل".

وختم بالقول "لا أنسى أنه كان قائدي في المنتخب الوطني، لكننا لم نحقق معه الأهداف المنشودة، تحدثت إليه وأبلغته بموقفي، والآن علينا أن نمضي قدما ونفكر في المستقبل".

وفاز لاعب خط وسط ليفربول السابق بـ6 مباريات فقط من أصل 23 مباراة خاضها المنتخب الكاميروني تحت إشرافه.

وجاء قرار إقالة سونغ قبل أشهر قليلة من استئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، حيث يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة الرابعة بـ4 نقاط من فوز وتعادل، متفوقا بفارق الأهداف فقط على الرأس الأخضر وليبيا.