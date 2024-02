هالاند يحقق أرقاما فلكية في تاريخ كرة القدم

بلغت الحصيلة التهديفية للنرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، 79 هدفا منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي صيف 2022، متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله في الفريق كيفين دي بروين.

وسجل الدولي النرويجي هذه المحصلة من الأهداف في 83 مباراة خاضها مع الفريق السماوي.

أما صلاح فيبلغ سجله 49 هدفا منذ وصول هالاند إلى إنجلترا، مما يبرهن على تفوق النجم النرويجي بشكل واضح.

ووسع هالاند الفارق بينه وبين نجم الكرة المصرية إلى 30 هدفا.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن "هالاند بات أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في كافة البطولات".

وسجل "الإعصار النرويجي" 5 أهداف في فوز "المان سيتي" على لوتون تاون بنتيجة 6-2 -أمس الثلاثاء- في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رافعا رصيده إلى 27 هدفا إلى جانب 6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة خاضها هذا الموسم بكافة المسابقات.

وبات هالاند أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي لناد من الدرجة الأولى منذ جورج بيست اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الذي سجل 6 أهداف في مرمى نورثهامبتون عام 1970.

Most goals scored by players for Premier League clubs since Erling Haaland's Manchester City debut:

79 – Erling Haaland

78 –

77 –

76 –

75 –

74 –

73 –

72 –

71 –

70 –

69 –

68 –

67 –

66 –

65 –

64 –

63 –

62 –

61 –

60 –

59 –

58 –

57 –

56 –

55 –

54 –

53 –

52…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 28, 2024