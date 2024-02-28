مجموعة "بي إن" الإعلامية وفورمولا 1 توقعان اتفاقية بث حصرية

أعلنت مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات -اليوم الأربعاء- توقيع اتفاقية بث حصرية لمدة 10 سنوات في 25 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا اعتبارا من بداية موسم 2024.

وقالت مجموعة "بي إن سبورتس" في بيان إنه "بموجب الاتفاقية ستبث قنوات بي إن سبورتس ومنصة تود سباقات فورمولا 1 مباشرة وحصريا حتى نهاية موسم 2033".

وأضافت أن "قنوات بي إن ستبث سباقات فورمولا 1 عبر استديوهات حصرية يقدمها كبار المقدمين والمعلقين، وستوفر لمشاهديها التعليق باللغات العربية والإنجليزية والتركية لكل ما يخص بطولات فورمولا 1 بجودة‭‭ ‬‬فائقة الوضوح".

وتابع البيان "تنطوي الاتفاقية أيضا على توحيد الجهود بين فورمولا 1 وبي إن -للمرة الأولى- لإنتاج محتوى حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصمم خصيصا للجمهور الضخم والشغوف برياضة المحركات في المنطقة".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" يوسف العبيدلي "يسعدنا أن نرى عودة بطولة فورمولا 1 مباشرة وحصريا إلى (بي إن) في 25 دولة تغطي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا".

وأضاف "تأتي هذه الخطوة في إطار ترسيخ مكانة (بي إن) الرائدة بوصفها المنصة الرياضية الأولى في المنطقة، مع تصدر فورمولا 1 محفظة المجموعة المميزة من الفعاليات والرياضات. ونتطلع إلى تقديم تجارب شيقة لملايين المشجعين في رياضة فورمولا 1، والترحيب بجيل جديد من المتابعين من خلال توفير محتوى إقليمي متميز وتقنيات بث مبتكرة".

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 إنه "مع الانطلاقة الأولى لسباقات فورمولا 1 في البحرين عام 2004، أثبتت منطقة الشرق الأوسط امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة لمحبي هذه الرياضة، وشهدت نموا ملحوظا عاما بعد آخر. ونعتز بشراكتنا مع (بي إن) التي تمتلك كل المقومات والإمكانات الكفيلة بنقل تجربة المشاهدين من المنزل إلى أبعاد جديدة من التميز والإبداع".

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي عقدتها المجموعة للحصول على الحقوق الإعلامية الطويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وبطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وسينطلق أطول موسم في تاريخ فورمولا 1 برقم قياسي من السباقات يبلغ 24 سباقا السبت المقبل في البحرين، في حين قد تكون رحلة طويلة للمنافسين الذين يأملون في تقليص الفجوة والتغلب على فريق "رد بول" المهيمن بقيادة ماكس فرستابن.

وسيكون هذا الموسم الأخير للبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات مع مرسيدس قبل أن يتوجه السائق الأكثر نجاحا في الرياضة إلى فيراري عام 2025 بدلا من الإسباني كارلوس ساينز.

وسيكون خليفة هاميلتون في مرسيدس موضوعا للحديث لعدة أشهر مقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للغموض الذي يكتنف زميل فرستابن المستقبلي مع نهاية عقد المكسيكي سيرجيو بيريز نهاية هذا العام.

وسيعود سباق الصين لأول مرة منذ عام 2019، كما يعود سباق إيمولا في إيطاليا بعد إلغائه العام الماضي بسبب الفيضانات.

وستكون هناك مرة أخرى 6 سباقات سرعة بدخول ميامي وشنغهاي لأول مرة.