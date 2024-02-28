"ليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".. هكذا برر رونالدو حركته غير الأخلاقية

كشفت تقارير صحفية أن النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، حاول تبرير حركته غير الأخلاقية التي قام بها بمباراة الشباب في الدوري أمام لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، استدعاء رونالدو لاستجوابه حول هذا التصرف وذلك على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قبل إدارة نادي الشباب.

ووفقا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن رونالدو حضر جلسة الاستماع -صباح اليوم الأربعاء- ونفى قيامه بأي حركة غير أخلاقية.

وقال رونالدو -في جلسة الاستماع- إن "الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".

وشهد فوز النصر على الشباب بنتيجة 3-2، مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، قيام رونالدو بحركة غير لائقة، ردا على الاستفزازات التي تعرض لها من طرف جماهير نادي الشباب.

وتعالت أصوات في الأوساط الرياضية السعودية بضرورة معاقبة رونالدو، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذه الأفعال.

🚨🚨 شملت إفادة الاسطورة كريستيانو رونالدو ودفوعاته مقاطع فيديو سابقة بالدوريات التي شارك فيها.

كما تم كتابة الإفادة بعدد من اللغات قبل الترجمة للعربية.@a_altamimi11 pic.twitter.com/WRJi1g16dC — عالم القوت (@GOATTWORLD) February 28, 2024

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارها خلال ساعات قليلة، بعد الجدل الذي خلفه هذا التصرف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية معاقبة رونالدو بالإيقاف لمدة مباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي.

وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، ويبدو أن "الدون" استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.