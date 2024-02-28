شاهد.. سلة خارقة من منتصف الملعب تقود كافالييرز لفوز قاتل

سجل ماكس ستروس سلة خارقة من منتصف الملعب قبل 2.6 ثانية من صافرة النهاية ألهبت الجماهير بملعب روكيت مورغيدج فيلدهاوس، ومنحت فريقه كليفلاند كافالييرز الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 121-119، أمس الثلاثاء، وذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".

تقدم مافريكس بفارق نقطة قبل النهاية 119-118، إلا أن ستروس سدد من منتصف ملعب فريقه ليخطف الفوز لكافالييرز الذي كان تأخر بفارق 10 نقاط قبل 4 دقائق على نهاية الربع الأخير، في ظل تألق نجم الفريق الضيف السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 45 نقطة و14 تمريرة حاسمة و9 متابعات و3 سرقات للكرة.

وشكّل ستروس محور لعب كافالييرز، وأعاده إلى أجواء اللقاء بتسجيله 4 رميات ثلاثيات تواليا، ليتأخر 112-113 قبل 2.35 دقيقة من النهاية.

ومنح دونوفان ميتشيل، أفضل مسجل للفائز مع 31 نقطة، التقدم لكافالييرز 118-115 بفضل ثلاثيتين تواليا، إلا أن مافريكس ردّ سريعا ليتقدم بفارق نقطة بعد سلتين من كايري إرفينغ (30 نقطة) وبي جيه واشنطن (11 نقطة).

وبينما شارفت المباراة على نهايتها، سدد ستروس رميته الخارقة من ثلاثة أرباع الملعب ليخطف الفوز لفريقه بفارق نقطتين.

وقال ستروس، الذي أنهى اللقاء مع 21 نقطة و4 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، "كان ذلك رائعا. فوز عظيم، كنا بحاجة إليه. لقد عانينا، لذا من الجيد أن نحصل على فوز مثل هذا".

🏀 Le 4e QT de psychopathe de Max Strus : 15 points

5 shoots à 3 pts

Un Buzzer beater

La WIN Quoi de plus ? 🎠pic.twitter.com/ObnOopjGrh — SPORTS ZONE (@SportsZone__) February 28, 2024

وأشاد جون بلير بيكرستاف مدرب كافالييرز بدور ستروس في إعادة فريقه إلى السكة الصحيحة عندما بدا أن المباراة قد خرجت عن سيطرته، قائلا إن "الطريقة التي يلعب بها، بتصميم وعقلية وموقف عدم الاستسلام أبدا، تلهم رفاقه في الفريق كل يوم".

وعزز كافالييرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية مع 38 فوزا و19 هزيمة، في حين تراجع مافريكس للمركز الثامن في المنطقة الغربية مع 33 فوزا و25 هزيمة.