سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

سُرقت مساء أول أمس الاثنين من قطار في محطة "غار دو نور" بالعاصمة الفرنسية حقيبة فيها حاسوب ووحدتا ذاكرة خاصة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل، وذلك وفق ما أفادت مصادر الشرطة.

وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدة صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، مضيفة أن الحقيبة كانت موضوعة في صندوق الأمتعة فوق مقعد المهندس، وبسبب تأخر قطاره قرر المهندس تغيير القطار، وعندها اكتشف السرقة.

وقال المهندس إن حاسوبه الخاص ووحدتي الذاكرة (يو إس بي) تحتوي على بيانات حساسة، ولا سيما خطط الشرطة البديلة لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية.

وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقا في الحادثة.

وسيتم نشر ألفي عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون إجمالي نحو 35 ألفا من قوات الأمن في الخدمة يوميا خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي سوف ينطلق في 26 يوليو/تموز المقبل.