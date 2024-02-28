رياضة|إنجلترا

دي بروين يرفض عرضا للالتحاق بالدوري السعودي

دي بروين (وسط) يلعب موسمه التاسع مع مانشستر سيتي (غيتي)
28/2/2024

أفادت تقارير صحفية بأن نجم خط وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين رفض عرضا من صندوق الاستثمار السعودي للانتقال إلى دوري المحترفين "روشن" خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإنه تم التواصل مع دي بروين في صيف 2023، بشأن الانتقال إلى السعودية، مقابل نحو 76 مليون دولار سنويا.

وأفادت الصحيفة، أن دي بروين يفضل تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وإنهاء مسيرته الكروية داخل جدران النادي الذي شهد فترة توهجه وحصد البطولات معه.

وعلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن أنباء انتقال نجم فريقه قائلا "إنه يأمل في بقاء صانع ألعابه رفقة الفريق".

وأضاف "سمعت بعض التقارير لكن لا أدرى ما إذا كان أحد أندية الدوري السعودي ترغب بالتعاقد معه، أود بقاءه حتى نهاية مسيرته".

وينتهي عقد كيفين (32 عاما) مع بطل أوروبا صيف 2025، ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" تبلغ قيمة البلجيكي نحو 60 مليون يورو.

ويخوض النجم البلجيكي موسمه التاسع في صفوف فريق مانشستر سيتي وفاز معه بألقاب:

  • الدوري الإنجليزي الممتاز: 5 مرات.
  • كأس الرابطة: 5 مرات.
  • لقب كأس الاتحاد: مرتين.
  • لقب دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة.
  • كأس العالم للأندية: مرة واحدة.
المصدر : الصحافة البريطانية