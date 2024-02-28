دي بروين يرفض عرضا للالتحاق بالدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية بأن نجم خط وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين رفض عرضا من صندوق الاستثمار السعودي للانتقال إلى دوري المحترفين "روشن" خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإنه تم التواصل مع دي بروين في صيف 2023، بشأن الانتقال إلى السعودية، مقابل نحو 76 مليون دولار سنويا.

وأفادت الصحيفة، أن دي بروين يفضل تجديد عقده مع مانشستر سيتي، وإنهاء مسيرته الكروية داخل جدران النادي الذي شهد فترة توهجه وحصد البطولات معه.

وعلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن أنباء انتقال نجم فريقه قائلا "إنه يأمل في بقاء صانع ألعابه رفقة الفريق".

وأضاف "سمعت بعض التقارير لكن لا أدرى ما إذا كان أحد أندية الدوري السعودي ترغب بالتعاقد معه، أود بقاءه حتى نهاية مسيرته".

يخطط كيفن دي بروين لتجديد عقده مع مانشستر سيتي ثم الإعتزال داخل جدران النادي 🌟🔵 pic.twitter.com/RsMMEtBldv — EPL World (@EPLworld) February 26, 2024

وينتهي عقد كيفين (32 عاما) مع بطل أوروبا صيف 2025، ووفقا لموقع "ترانسفر ماركت" تبلغ قيمة البلجيكي نحو 60 مليون يورو.

ويخوض النجم البلجيكي موسمه التاسع في صفوف فريق مانشستر سيتي وفاز معه بألقاب: