برشلونة وبايرن ميونخ يتسابقان للظفر بخدمات المدرب الإيطالي دي زيربي

بدأ برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني -مبكرا- البحث عمن سيشرفان على الفريقين في ظل النتائج الهزيلة التي دفعت مدربي البرسا وبايرن للرحيل نهاية الموسم، ولكن الفريقين يسعيان وراء الأسماء نفسها.

وأعلن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز أنه سيترك منصبه الصيف المقبل وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الـ22 من الليغا الإسبانية.

وتعرض الفريق لهزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني الماضي وخرج من دور الثمانية لكأس الملك أمام أتلتيك بلباو.

🇩🇪 Hansi Flick

🇮🇹 Roberto De Zerbi

🇩🇪 Julian Nagelsmann

🇩🇪 Thomas Tuchel

وأعلن نادي بايرن الأربعاء الماضي، رحيل مدربه توماس توخيل نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري.

وخسر الفريق نهائي السوبر الألماني في بداية الموسم، قبل أن يودع الكأس، كما تعقدت مهمته في الدوري، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، وخسر مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف.

ويبدو أن الناديين يبحثان في الاتجاه نفسه والأسماء نفسها عن مدربين للموسم المقبل.

وبينما بدأ برشلونة البحث فعليا في أسماء المتاحين للتدريب، فإن بايرن ميونخ يراقب الوضع عن بعد ولكن تقارير إعلامية تتحدث عن أن الفريقين يفكران بالأسماء نفسها، وهي:

الألماني هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن السابق.

الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون.

ويفكر النادي البافاري، في دي زيربي كحل بديل في حال فشل في التعاقد مع تشابي الذي ارتبط اسمه بنادي ليفربول لخلافة يورغن كلوب الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

🚨BREAKING- Brighton Manager Roberto De Zerbi is the newest name on the Bayern manager wishlist. He was not a topic before but Max Eberl likes him very much and would like to appoint him in case #1 Option Xabi Alonso doesn't come to FC Bayern. pic.twitter.com/ZzrBmoiJUG — Lukas Fischer (@lukasjfischer) February 27, 2024

وبحسب صحفي "سكاي سبورت"، فإن هناك نقاشا داخل أروقة النادي البافاري حول اسم دي زيربي، ليكون بديلا محتملا لتوخيل.

ويبدو أن المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، معجب بفكر المدرب الإيطالي، ويرى إمكانية دفع البند الجزائي في عقد دي زيربي مع برايتون والتعاقد معه الصيف المقبل.

ومن الواضح أن بايرن لديه فكرة أشمل من برشلونة بشأن مرشحه المفضل، سواء من حيث القدرات الرياضية أو الجدوى المالية.

بدورها، وضعت إدارة نادي برشلونة، دي زيربي، على رأس المرشحين لقيادة الفريق الموسم المقبل خلفا لتشافي.

🚨Brighton has been speaking to Roberto De Zerbi about the possibility of extending his contract. The Italian has not given any indication to Brighton that he wants to leave despite recent reports linking him to Barcelona. #BHAFC @alex_crook pic.twitter.com/wtZyeSGyGn — Owen (@owen_bhafc) February 21, 2024

وتحدثت تقارير عن أن الثنائي خوان لابورتا رئيس النادي، والمدير الرياضي للفريق ديكو، وافقا على تولي دي زيربي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

لكن برشلونة يواجه تحديات بسبب وضعه المالي ولا يستطيع تقديم عرض مغر للمدرب في حال نافسه البايرن على الظفر بخدماته.

ولم يعط دي زيربي -الذي ينتهي عقده مع برايتون صيف 2026- أي إشارة إلى نيته مغادرة النادي الإنجليزي للانتقال إلى برشلونة أو البايرن.

ويقدم فريق برايتون مستويات جيدة في البريميرليغ منذ قدوم المدرب الإيطالي في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قادما من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني.