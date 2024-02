"الهجوم يفوز بالمباريات والدفاع يظفر بالألقاب".. نصيحة فيرغسون لتين هاغ

كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند الطريقة التي تغلب فيها السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري للمانيو، على المشكلة التي يواجه نفسها المدرب الحالي للفريق إيريك تين هاغ، والمتمثلة بتلقي مرمى "المانيو" عددا كبيرا من التسديدات في المباراة.

ويواصل مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي تلقي الأهداف والتسديدات على المرمى بمعدل مثير للقلق.

وتلقى مانشستر يونايتد أكثر من 20 تسديدة على مرماه في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عهد تين هاغ.

وغادر فولهام "مسرح الأحلام" بالنقاط الثلاث قبل أيام بفوز متأخر بفضل هدف في الوقت القاتل سجله النيجيري أليكس إيوبي، ولم يسرق فولهام الفوز، لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة، وسدد لاعبوه 17 مرة على مرمى الحارس أندريه أونانا.

ورغم خروجه منتصرا في مواجهة لوتون 2-1، فإن مان يونايتد تلقى 22 تسديدة في المجمل خلال المباراة.

Shots against Man Utd in recent games;

vs Fulham — 17

vs Luton — 22

vs Aston Villa — 23

vs West Ham — 22

vs Wolves — 16

vs Newport — 17

Insane that we're conceding these many shots per game against these teams.

[@UtdFaithfuls] pic.twitter.com/0ANqREVMye

