"الهجوم يفوز بالمباريات والدفاع يظفر بالألقاب".. نصيحة فيرغسون لتين هاغ

كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند الطريقة التي تغلب فيها السير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري للمانيو، على المشكلة التي يواجه نفسها المدرب الحالي للفريق إيريك تين هاغ، والمتمثلة بتلقي مرمى "المانيو" عددا كبيرا من التسديدات في المباراة.

ويواصل مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي تلقي الأهداف والتسديدات على المرمى بمعدل مثير للقلق.

وتلقى مانشستر يونايتد أكثر من 20 تسديدة على مرماه في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عهد تين هاغ.

وغادر فولهام "مسرح الأحلام" بالنقاط الثلاث قبل أيام بفوز متأخر بفضل هدف في الوقت القاتل سجله النيجيري أليكس إيوبي، ولم يسرق فولهام الفوز، لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة، وسدد لاعبوه 17 مرة على مرمى الحارس أندريه أونانا.

ورغم خروجه منتصرا في مواجهة لوتون 2-1، فإن مان يونايتد تلقى 22 تسديدة في المجمل خلال المباراة.

Shots against Man Utd in recent games; vs Fulham — 17

vs Luton — 22

vs Aston Villa — 23

vs West Ham — 22

vs Wolves — 16

vs Newport — 17 Insane that we're conceding these many shots per game against these teams. Definitely a coaching issue (poor team set-up). [@UtdFaithfuls] pic.twitter.com/0ANqREVMye — United Bubble (@utdbubble) February 24, 2024

خطة فيرغسون

وأوضح فرديناند كيف حل فيرغسون المشكلة، في أولد ترافورد عندما قال ذات مرة "الهجوم يفوز بالمباريات، والدفاع يظفر بالألقاب".

وتبدو هذه الكلمات وكأنها موجهة مباشرة لتين هاغ وأسلوب لعبه، حيث وجد يونايتد نفسه على بعد سنوات ضوئية من المنافسة على اللقب مع هذا الدفاع المهزوز.

وفي حديثه عبر قناته على "يوتيوب"، أوضح فرديناند أن مانشستر يونايتد الحالي يمر بمعضلة واجهت حتى أعظم مدرب في تاريخ النادي.

وقال قائد "المانيو" السابق، "هل تتذكرون عندما تغلبنا على أرسنال 8-2؟ في ذلك الموسم، أتذكر اجتماعا دعا إليه السير أليكس فيرغسون. أعتقد أنهم كانوا يصنعون في المتوسط ​​16 أو 19 فرصة ضدنا في كل مباراة، وأتذكر قول المدرب "هذا لا يمكن أن يحدث بعد الآن".

On this day, in 2011, Manchester United demolished Arsenal 8-2 at Old Trafford. 😳 Just look at United's line up. Sir Alex Ferguson was a genius. 👏 pic.twitter.com/421T7kXSgR — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 28, 2019

وأوضح الدولي الإنجليزي السابق أن التعديلات الصغيرة بما في ذلك الاحتفاظ بلاعب إضافي في الخلف عند الهجوم كانت مفيدة للغاية في تعزيز الخط الخلفي.

وأضاف "كنا مثل أي مهاجم آخر، أنا وفيدا (نيمانيا فيديتش) في الخلف، وكان من الممكن أن يكون مايكل كاريك في المقدمة".

وفي تفصيل نوع التغييرات التي أجراها فيرغسون، تابع فرديناند قائلا "أشياء بسيطة، مثلا إذا تقدمت للأمام على الجانب الأيمن، فإن ظهيرك الأيسر يأتي وسط الملعب ليجعل من الثلاثي في ​​الخلف. ومواصلة الهجمات".

ويبدو أن الأمر قد يتطلب تحولا هائلا في النهج التكتيكي من الهولندي لتغيير حظوظ الفريق دفاعيا، إلا أن الأمر قد يكون في الواقع يتعلق فقط بوضع تعديل تفاصيل صغيرة في خطته.

سدّد ولفز 6 تسديدات على مرمى مانشستر يونايتد [on target]، وهذا أعلى رقم لفريق ضيف في أولد ترافورد دون أن يسجل منذ تشيلسي في 2019 [سكاي] pic.twitter.com/u9BnLwCvNR — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) August 14, 2023

وحافظ "الشياطين الحمر" على شباكهم نظيفة أقل بمباراة واحدة فقط من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مانشستر سيتي وليفربول. ومع ذلك، فإن حجم التسديدات على مرمى أونانا يثر قلق عشاق الفريق.

وألقى اثنان من المدافعين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي كاراغر وغايل كليشي، نظرة فاحصة على مشاكل الشياطين الحمر خلال تغطية "سكاي سبورتس".

وسلطا الضوء على مدى عدم تنظيم يونايتد منذ بداية الهزيمة أمام فولهام، وأشار كاراغر إلى أن العديد من اللاعبين لا يبدو أنهم يعرفون أين يجب أن يكونوا، أو من يجب أن يراقبوا.

ويبدو أن المشكلة الكبيرة التي يواجهها يونايتد هو الفراغ الكبير بين خطي الوسط والدفاع وعدم تقارب الخطوط واللاعبين من بعضهم البعض، مما يسمح للمنافسين باللعب بين الخطوط والاعتماد على الكرات خلف خط دفاع اليونايتد.

والفرق المنافسة قادرة على استغلال ذلك وشن هجمات مرتدة سريعة لضرب الدفاع المتقدم والبطيء وغير المنظم.