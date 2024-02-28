الشرطة الألمانية تبحث عن قنبلة خلال مباراة رسمية دون علم الجمهور

تجري شرطة مدينة ساربروكن تحقيقا في تهديد محتمل بوجود قنبلة في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم بين فريقي ساربروكن وأرمينيا بيلفيلد يوم الأحد الماضي.

وقال توماس دراغر بيتز، رئيس العمليات بشرطة ساربروكن لصحيفة "ساربروكر تسايتونج" "تلقينا مكالمة من مجهول.استجبنا في غضون دقائق وبدأنا في اتخاذ إجراءات غير معلنة".

ووفقا للشرطة التي منذ ذلك الحين بدأت تحقيقات للتعرف على الجناة، لم يكن هناك أي خطورة على الجماهير في ذلك الوقت.

وقال دراغر بيتز "تصنيف الشرطة للحقائق أظهر أنه لا يوجد تهديد خطير".

ومع بداية الشوط الثاني، قرر النادي، بالتشاور مع الشرطة، تطويق مناطق الجلوس التي لا يوجد بها جماهير في مدرجي إيه1 وإيه 2.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر بقاء بدلاء فريق أرمينيا بيلفيلد في الجانب الآخر من الملعب.

والغريب أنه لم يلاحظ الـ12 ألف متفرج تقريبا، أي شيء أو لاحظوا أشياء بسيطة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.