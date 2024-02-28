الاتحاد القطري يوقف ويغرم رئيس نادي الوكرة

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إيقاف رئيس نادي الوكرة القطري خليفة بن حسن آل ثاني لمدة 6 أشهر.

وجاء -في البيان الذي نشر على حساب الاتحاد القطري لكرة القدم على منصة إكس (تويتر سابقا)- أن "إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 28 فبراير/شباط 2024 والمنع من دخول الاستادات".

وأضاف البيان أنه فرض غرامة وقدرها 100 ألف ريال، بسبب التصريحات الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في مباراة نادي الوكرة ونادي السد بتاريخ 25 فبراير/شباط 2024.

وكان رئيس نادي الوكرة قد طالب لاعبي فريقه بالانسحاب عقب احتساب ركلة جزاء لنادي السد اعتراضا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في اللقطة، قبل أن تستكمل المباراة، وتنتهي بالتعادل السلبي بين السد المتصدر والوكرة الوصيف.