أسوأ 5 صفقات في تاريخ البريميرليغ

عادة ما يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإنفاق على الصفقات، إذ تنفق معظم أنديته مبالغ ضخمة لتدعيم صفوفها، لكنه يتصدر أيضا قائمة أسوأ الصفقات في أوروبا، بالكثير من الصفقات التي كانت عديمة الفائدة.

وبذخ الفرق الإنجليزية ليس بجديد، ففي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، أنفقت أندية البريميرليغ مبلغًا هائلاً قدره 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.96 مليار دولار) على عمليات شراء اللاعبين في ما يزيد قليلاً على شهرين.

وحددت شبكة (سكواكا) لإحصائيات كرة القدم أسوأ صفقات الدوري الإنجليزي وفقًا لـ4 معايير رئيسية وهي: قيمة الصفقة، والتوقعات، وعدد المشاركات مع النجاح على أرض الملعب، وطول العمر مع النادي.

1. السنغالي علي ضياء (صفقة مجانية)

يصنف على أنه أسوأ صفقة لكرة القدم في العالم وليس في إنجلترا فقط، ووقع لساوثهامبتون بطريقة احتيالية عام 1996 عندما اعتقد مدرب الفريق غرايم سونيس أنه لاعب جيد.

ضياء نجح في إقناع النادي الإنجليزي بأنه ابن عم النجم الليبيري والرئيس الحالي للبلاد جورج ويا، من خلال مكالمة هاتفية للنادي ادعى فيها رجل أنه ويا الذي كان أفضل لاعب في العالم آنذاك؛ وأوصى النادي بالتعاقد مع ضياء مدعيا أنه لعب معه في باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه سجل هدفين لمنتخب السنغال في الأسبوع السابق، كما لعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

لم يكن أي من هذا صحيحا. كان اللاعب المتواضع البالغ من العمر 31 عامًا طالبا جامعيا لعب كرة قدم شبه احترافية في أحسن الأحوال، فيما اعتبرته الصحافة وقتها أكبر كذبة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وطرد النادي ضياء بعد 14 يوما من توقيع العقد بعدما لعب في مباراة واحدة كبديل أمام ليدز يونايتد وبعد 32 دقيقة تم استبداله بعدما ظهر تواضع مستواه.

2. الأرجنتيني ريكي ألفاريز (10 ملايين جنيه إسترليني)

انضم اللاعب الأرجنتيني على سبيل الإعارة من إنتر ميلان عام 2014، ثم تم التعاقد معه بشكل دائم مقابل ما يزيد على 10 ملايين يورو. لكن سندرلاند رفض الدفع بدعوى أن المشاكل الموجودة مسبقًا في ركبة اللاعب اليسرى، ثم معاناته من إصابة جديدة في ركبته اليمنى، يجب أن تبطل الصفقة.

انتهى الأمر بلاعب خط الوسط إلى الانضمام إلى سامبدوريا مجانًا، لكن أجبر سندرلاند على دفع رسوم انتقاله مقابل لا شيء حرفيًا. بل إن المبلغ تضاعف بسبب الغرامات التي فرضت على النادي وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

3. البلجيكي روميلو لوكاكو (97.5 مليون جنيه إسترليني)

رغم تألقه مع مانشستر يونايتد، عاد لوكاكو إلى تشلسي في عام 2021 مقابل رسم قياسي للنادي. كان النادي قد فاز للتو بدوري أبطال أوروبا، وكان الأمل هو أن يتمكن من دعم الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.

كانت مبارياته القليلة الأولى واعدة للغاية، وبدا النادي وكأنه منافس جديد يهز عرش مانشستر سيتي. لكن ضيق الوقت مع الفريق في فترة ما قبل الموسم أدى إلى معاناة من اللياقة البدنية والتواصل مع زملائه، وفقًا لما ذكرته صحيفة أثليتيك. لقد حصلوا على 8 أهداف في الدوري مقابل هذا المبلغ القياسي.

4. الإنجليزي داني درينكووتر (35 مليون جنيه إسترليني)

في أغسطس/آب 2017 وقّع تشلسي مع درينكووتر الذي كان قريبا من الانتقال للمنتخب الإنجليزي، لكنه خيّب آمال جماهير "البلوز" ولم يسجل سوى هدف وحيد خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق على مدار 5 مواسم كاملة، قبل أن ينتهي عقده ويرحل صيف عام 2022، لكن اللاعب خرج في تلك الحقبة عدة فترات معارا إلى أندية أخرى.

ولم يستمر اللاعب كثيرا بعدها إذ أعلن اعتزاله في العام التالي دون أن يشعر به أحد.

5. التشيلي أليكسيس سانشيز

اعتقد مانشستر يونايتد أنه قد ظفر من أرسنال بإتمام هذه الصفقة عام 2014، وضم أفضل لاعب لدى "المدفعجية".

وتشير صحيفة الغارديان إلى أن يونايتد كان يدفع لسانشيز 391 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ومكافأة توقيع سنوية قدرها 1.1 مليون جنيه إسترليني، و75 ألف جنيه إسترليني عن كل مباراة يلعبها. لذا، إذا قمت بالحساب، فإن ذلك سيصل إلى 3.3 ملايين جنيه إسترليني مقابل اللعب للنادي فقط، ناهيك عن حزمة الأجر الأسبوعي أو مكافأة التوقيع الضخمة.

لكن بعد كل هذا البذخ ظهر سانشيز بمستوى متواضع، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط خلال 45 مباراة مع الشياطين الحمر ليرحل غير مأسوف عليه.