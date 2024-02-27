يتصدرها الأهلي وتضم 3 فرق عربية.. أكثر 25 ناديا تتويجا في العالم

رصد موقع رياضي بريطاني أكثر الأندية الناجحة في كرة القدم العالمية، وربط بين مستويات النجاح التي حققتها الأندية والألقاب التي توجت بها على مدار تاريخها.

وحسب عدد الألقاب، رتب موقع "جيف مي سبورت" أكثر 25 ناديا تتويجا بالألقاب في العالم، لكنه لم يفرق بين المستويات التي تلعب فيها تلك الأندية، لذلك فقد حفلت بالمفاجآت، إذ تضم 3 أندية عربية ويتصدرها الأهلي المصري متفوقا على عمالقة العالم في كرة القدم.

قائمة أكثر 25 ناديا تتويجا:

الأهلي المصري (121 لقبا)

رينجرز الأسكتلندي (118 لقبا)

ناسيونال الأوروغواياني (116 لقبا)

سلتيك الأسكتلندي (113 لقبا)

بنيارول‏ الأوروغواياني (110 لقب)

ريال مدريد الإسباني (96 لقبا)