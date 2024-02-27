ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول

غرد النجم السابق للكرة المصرية أحمد حسام "ميدو" بقنبلة كروية من العيار الثقيل حول مستقبل مواطنه محمد صلاح هداف ونجم ليفربول.

وكتب "ميدو" على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) أن "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

ويتقاضى صلاح -الذي ينتهي عقده مع "الريدز" صيف 2025- 21 مليون يورو سنويا (الأعلى في ليفربول)، ويعد قائد منتخب مصر ثالث أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينغ هالاند، بإجمالي 24 مليون يورو و22.5 مليون يورو سنويا على الترتيب.

محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود — Mido (@midoahm) February 27, 2024

وكانت تقارير إعلامية كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي أن فريق اتحاد جدة السعودي قدم عرضا فلكيا لضم صلاح، ولكن الأخير فضل البقاء موسما آخر في البريميرليغ.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفريق السعودي عرض 215 مليون جنيه إسترليني (251.6 مليون يورو) مع الإضافات، من أجل الحصول على خدمات "الفرعون" المصري.

وأضافت أن الراتب الأسبوعي للنجم المصري كان سيصل 2.45 مليون جنيه إسترليني (2.86 مليون يورو) دون الحوافز والمكافآت، ومنها 55 ألفا إسترلينيا (64 ألف يورو) عن كل فوز.

كما تضمن عرض الاتحاد للاعب نسبة مئوية من مبيعات القمصان، إضافة إلى أنه سيصبح سفيرا لـ3 شركات سعودية كبرى، وهي وظائف ستنعش خزينة صلاح المالية بمبلغ 18 مليون إسترليني (21 مليون يورو) إضافية مع استعداد كل شركة لدفع 6 ملايين إسترليني.

ويحتل صلاح -الذي لم يخض نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي بسبب الإصابة- المركز الثاني في قائمة هداف الدوري الممتاز برصيد 15 هدفا.