لماذا يرفض فان دايك وضع اسم العائلة على قميصه؟

ربما تساءل كثيرون من عشاق كرة القدم عن وضع مدافع فريق ليفربول فيرجيل فان ديك اسمه بدلا من لقب العائلة على قميصه، لكن السبب الذي انكشف أخيرا يحمل في طياته قصة حزينة.

خلال مسيرته الكروية، لم يضع مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك لقبه على قمصانه أبدا، كما يفعل معظم لاعبي كرة القدم، وتم طباعة اسمه الأول بدلا من ذلك.

وفقا لعمه، ستيفن فو سيو، اختار فان ديك القيام بذلك، بسبب خلاف طويل مع والده، عندما كان عمره 12 عاما.

وقال ستيفن إن والد فان ديك ترك عائلته، بينما كان لاعب كرة القدم المستقبلي لا يزال طفلا، وتوترت علاقتهما.

وأضاف "انفصل والده عن والدته وأطفاله الثلاثة، ومن بينهم فيرجيل. الحقيقة هي أن والده لم يكن موجودا لسنوات عديدة مهمة، وأن والدته هي البطل الحقيقي لهذه القصة".

كان عم فان ديك مفيدا في ظهور ابن أخيه في عالم كرة القدم حيث اصطحبه إلى تدريبات ومباريات الشباب، لكنه لا يزال يصر على أن والدته تستحق كل الفضل. وسلط الضوء على كل العمل الذي قامت به لدعم الأسرة في غياب زوجها باعتباره مفتاح نجاح فان ديك.

وأضاف "كان لديها وظيفة بدوام كامل ولديها 3 أطفال لتعتني بهم، لذلك لم يكن لديها دقيقة واحدة لنفسها. كانت تقضي كل يوم في الذهاب إلى العمل ثم العودة إلى المنزل ورعاية الأطفال والقيام بكل أعمال الطهي".

وختم "رون (فان ديك) رجل لطيف، ولكن عليك أن تكون أكثر من ذلك لتكون أبا جيدا. عليك أن تكون هناك لأطفالك".

تزوج رون مرة أخرى وكانت زوجته الجديدة متسلطة للغاية، لذلك لم ير أطفاله كثيرا.

وكان فيرجيل بطل تتويج ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تسجيل هدف الفوز 1-0 على تشيلسي في المباراة النهائية بالدقيقة 118 من عمر اللقاء الذي أقيم في ملعب "ويمبلي" مساء الأحد.