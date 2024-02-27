لاعبو كرة القدم الأكثر متابعة على إنستغرام

رغم أنهما في نهاية مشوارهما الكروي ويسدل الستار قريبا على أفضل منافسة بين نجمين في تاريخ الساحرة المستديرة، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي يتنافسان في الفضاء الافتراضي وخارج المستطيل الأخضر.

وبعد فوزه بمونديال قطر، قال كثيرون من الخبراء إن لقب أفضل لاعب في التاريخ حسم للـ"برغوث"، غير أن عشاق "الدون" يدحضون هذا القول ويرفعون شعار "صاروخ ماديرا هو الأفضل".

لكن في الفضاء الافتراضي وتحديدا في منصة "إنستغرام" المنافسة محسومة لصالح رونالدو بفارق كبير عن باقي اللاعبين، وفي مقدمتهم ميسي الذي يحتل المركز الثاني.

ويستحوذ اللاعبان على أكثر من مليار و100 مليون متابع من المتابعين على المنصة التي تملكها شركة "ميتا" الأميركية.

واللاعبون الخمسة الأكثر متابعة هم: