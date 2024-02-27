كوريا الجنوبية تعيّن مدربا وطنيا خلفا لكلينسمان

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين هوانغ سون هونغ، مدرب منتخب تحت 23 عاما، مدربا مؤقتا للمنتخب الأول، ليقود الفريق للاستعداد للمباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت لجنة المنتخب الوطني -وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد- تبحث عن مدرب للمنتخب الأول عقب إقالة الألماني يورغن كلينسمان بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا في قطر وسط انتقادات لأسلوب قيادته للفريق.

وقاد هوانغ (55 عاما) منتخب تحت 23 عاما للميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين، وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم 2002 التي بلغ فيها الفريق قبل النهائي على أرضه بقيادة الهولندي جوس هيدينك.

وأقال الاتحاد الكوري كلينسمان بعد الخسارة من الأردن 2-0 قبل نهائي كأس آسيا، وقد امتد انتظار الفريق إلى أكثر من 64 عاما لحصد لقبه القاري الثالث وتجددت الانتقادات لقيادة المدرب الألماني.

وتولى كلينسمان تدريب كوريا الجنوبية العام الماضي خلفا لباولو بينتو بعد الهزيمة أمام البرازيل في دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر.

وسيتعين على هوانغ أيضا احتواء الخلافات الداخلية في الفريق بعد مشاجرة حظيت بضجة إعلامية كبيرة بين قائد توتنهام هوتسبير "سون هيونغ مين وزميله "لي كانغ إن" لاعب باريس سان جيرمان، وذلك خلال إعداد الفريق لخوض الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام تايلند الشهر المقبل.

وتتصدر كوريا المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين، في حين تأتي تايلند والصين في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط، بينما تتذيل سنغافورة المجموعة بدون نقاط.