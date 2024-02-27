رياضة|إسبانيا

شاهد.. مشجع يقفز من المدرجات ليضرب لاعب الفريق المنافس

كومبو عراك بين لاعبين
الشجار اندلع بعد صافرة نهاية المباراة (مواقع التواصل)
27/2/2024

في حادثة غريبة ولا تتكرر كثيرا في ملاعب كرة القدم، قفز مشجع من المدرجات لضرب لاعب في مباراة بدوري "جزر الكناري" بإسبانيا.

فبعد صافرة النهاية بين فريق جزيرة "لا بالما" وفريق "لينيرينسي"، اقتحمت مجموعة من مشجعي فريق الجزيرة الملعب للرد على تصرفات الحكم واللاعبين المنافسين.

وحاول عدد من هؤلاء المشجعين أيضا ضرب لاعبي فريق لينيرينسي.

وبعد الأحداث المؤسفة التي حدثت على أرض الملعب، أصدر نادي الجزيرة بيانا أدان فيه موقف جماهيره، لكنه لم يعلن فيه عن الإجراءات المتعلقة بالمشجع.

وحتى الآن، لا تعرف العقوبات المحتملة، التي ستفرضها هيئة المنافسة المختصة.

المصدر : الصحافة الإسبانية