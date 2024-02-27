زيدان يكشف وجهته التدريبية المقبلة

أعلن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، عن رغبته في العودة للتدريب مرة أخرى، وذلك عبر بوابة الدوري الإيطالي.

وخلال حضوره -أمس الاثنين- العرض الأول للفيلم الوثائقي عن المسيرة المهنية للمدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي بعنوان "الآن أفوز"، كشف "زيزو" أنه مستعد لقبول مشروع جديد.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان الفرنسية، عن زيدان قوله إنه متأكد من العودة للتدريب مرة أخرى"، وتابع "أحب إيطاليا وأعشق الجماهير الإيطالية، وأود أن أدرب هناك يوما ما".

وجاءت تصريحات زيدان بعدما ارتبط اسمه بتدريب عدة أندية أوروبية، بينها ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن النجم السابق للملكي واليوفي، قاد "الميرينغي" في 263 مباراة كمدرب حقق خلالها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكذلك كأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.