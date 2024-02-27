تقارير: مانشستر يونايتد قدم عرضا فلكيا لمبابي

أفادت تقارير إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضا فلكيا لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي قدره نصف مليار يورو، قبل موافقته على الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع أوك داريو الإسباني أن مانشستر يونايتد كان على استعداد لمنافسة العملاق الإسباني في السباق من أجل توقيع المهاجم الفرنسي لكنه لم ينجح.

ولا يزال مستقبل مبابي يثير التكهنات مع اقتراب فصل الصيف. وسينتهي عقد الفرنسي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وهو ما سيبقي أوروبا بأكملها على أهبة الاستعداد بينما يراقبون وجهته القادمة باعتباره أحد أهم المواهب في العالم حاليا.

وقال الموقع إن يونايتد عرض على مبابي راتبا ضخما قدره نصف مليار يورو على عقد مدته 5 سنوات بالإضافة إلى مكافأة تسجيل بقيمة 200 مليون يورو. لكن يبدو أن اللاعب كان قلبه متعلقا بريال مدريد ولن يبحث في أي مكان آخر وفق الموقع.

وزعمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الأسبوع الماضي أن مبابي، أبلغ إدارة سان جيرمان نيته الرحيل هذا الصيف، بدون أن يحدد وجهته المستقبلية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ومنذ انضمامه إلى فريق العاصمة عام 2017 قادما من موناكو في سن الـ18 مقابل 180 مليون يورو، توج مبابي بكل شيء مع سان جيرمان، باستثناء مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية عام 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسيغادر ناديه الباريسي بعد تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية، أبرزها الهداف التاريخي للنادي بـ222 هدفا.

وبعد الاتفاق الضمني الذي تم التوصل إليه مع اللاعب صيف عام 2023 والذي يسمح للنادي بعدم دفع عشرات الملايين من المكافآت لمبابي، أشار اللاعب بعد ذلك إلى أنه لا يريد تمديد عقده لما بعد عام 2024.