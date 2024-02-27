تراجع كبير لأرباح شركة بوما الراعية لمنتخب إسرائيل

أعلنت شركة بوما الألمانية للملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية اليوم الثلاثاء، أن صافي الدخل في الربع الأخير تراجع بواقع 42.3% إلى 800 ألف يورو من 1.4 مليون يورو العام السابق.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) قد طالبت بمقاطعة شركة بوما لإبرامها تعاقد رعاية للمنتخبات الإسرائيلية لكرة القدم، وتجددت الدعوات للمقاطعة بعد العدوان على قطاع غزة.

ووصلت الأرباح للسهم 0.01 يورو، مثل العام السابق عليه. ويعكس التراجع في صافي الدخل في الأساس نتائج مالية ضعيفة.

غير أن النتائج التشغيلية أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، قفزت بواقع 133% إلى 94.4 مليون يورو من 40.5 مليون يورو في العام السابق عليه.

وتحقق التحسن من خلال هامش الأرباح الإجمالي والانضباط الصارم في التكاليف.

وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب ليسجل 4.8% من 1.8% العام السابق عليه.

وتراجعت مبيعات مجموعة بوما بواقع 9.8% إلى 1.98 مليار يورو. وبالعملة الثابتة، تراجعت المبيعات بواقع 4%.