إيقاف وغرامة.. هذا ما ينتظر رونالدو بعد تصرفه المشين

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عقوبة قاسية تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز صعب "للعالمي" 3-2، قام رونالدو بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، مما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة.

وبحسب مصادر الصحيفة الواسعة الانتشار، فإن اللجنة تتجه لإيقاف "الدون" مباراتين على الأقل، إضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه غير الرياضي.

عن لقطة رونالدو محمد الشيخ: أخشى أن يتم إيقافي إذا انتقدت اللاعب 🫣 .. الحركة لا يمكن تبريرها حتى الاتحاد الأوروبي قام بمعاقبة رونالدو عندما قام بحركة شبيهة ضد أتليتكو مدريد#أكشن_مع_وليد #النصر_الشباب#لجنه_الانضباط_والاخلاق يعرض الآن مجانا على شاهدhttps://t.co/cnvhxxTLc8 pic.twitter.com/lt933ITrZH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2024

وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، ويبدو أن "الدون" استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

وأفادت تقارير محلية بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد فتح تحقيق في هذه الواقعة.

وكان رونالدو سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد الشباب، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بـ22 هدفا.