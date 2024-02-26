هل يجدد ريال مدريد عقدي مودريتش وكروس؟

أكدت تقارير إسبانية أن ثنائي ريال مدريد الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش ينتظر اتصالا هاتفيا من إدارة النادي لتجديد عقديهما، لكن الميرينغي لم يحسم قراره حتى الآن بشأن مستقبلهما.

وكان مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد صرح في وقت سابق لصحيفة "ماركا" الإسبانية بـ"شأن مستقبلهما، واضعا الكرة في ملعبهما"، لافتا إلى أنه هما من سيقرران مستقبلهما عندما يريدان، وقال "أساطير هذا النادي هم الذين يقررون ما يريدون القيام به".

وأوضح في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق مع نظيره إشبيلية في الدوري الإسباني "لن أنصح كروس بما يجب عليه فعله، إنه ليس ابني، لا أستطيع أن أنصح أحدا إلا ابني، هو قادر على رسم مستقبله".

وينتهي عقد متوسط الميدان الألماني (34 عاما) مع فريق "الميرينغي" في يونيو/حزيران 2024.

وكان كروس قد قرر العدول عن قراره السابق بشأن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، مما يتيح له المشاركة مع الفريق في نهائيات كأس أمم أوروبا هذا العام.

🚨🚨 خوسيه فيلكس دياز | كروس ومودريتش، في انتظار مكالمة من ريال مدريد. – يعود توني كروس إلى منتخب بلاده والقرار غير معروف بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب بعد اليورو أم لا، وهو الأمر الذي سيفعله لوكا مودريتش أيضاً. لم يقدم ريال مدريد عرض التجديد لأي منهما حتى الآن. pic.twitter.com/LEiLK2WSt2 — BlancosGlobal (@Blancos_Global) February 25, 2024

مستقبل مودريتش

مع اقتراب نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل وتقدمه في السن يكتنف الغموض مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، خاصة بعد أن بات لاعبا احتياطيا في خط الوسط بعد 12 عاما من التألق في صفوف النادي الملكي.

ويبلغ مودريتش الآن 38 عاما، وبدأ أقل من نصف مباريات لوس بلانكوس هذا الموسم، ولم يكمل 90 دقيقة سوى 5 مرات فقط.

ولعب مودريتش 1838 دقيقة في الأشهر القليلة الأولى من الموسم مقارنة بـ1374 دقيقة هذه المرة، بانخفاض قدره 26% في تشكيلة ريال مدريد المكونة من 20 لاعبا (باستثناء ضحايا الإصابات الطويلة الأمد، مثل تيبو كورتوا وديفيد ألابا وإيدر ميليتاو).

🚨💣 ماريو كورتيغانا (ذا أثلتيك) | كارلو أنشيلوتي يعرض على لوكا مودريتش فرصة الانضمام إلى الجهاز الفني لريال مدريد. ⚪✅ pic.twitter.com/d0BUtKSIhy — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 20, 2024

وكانت تقارير كشفت عن نية أنشيلوتي ضم الكرواتي مودريتش إلى جهازه الفني الموسم المقبل، لكن الأخير رفض العرض مؤقتا، ويفكر في الحصول على رخصة تدريبية في كرواتيا ليصبح مدربا مستقبلا، مؤكدا رغبته في الاستمرار في لعبة كرة القدم حاليا.

وتلقى مودريتش عروضا من ناديه السابق دينامو زغرب وأندية سعودية لكنه لم يحسم موقفه بعد.